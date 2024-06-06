Сантехника в Бурятии убили за некачественный ремонт

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Как рассказали в Следственном комитете республики, преступление было совершено 22 февраля днем.

- Недовольный качеством ремонта, который провели работники управляющей компании у его матери, обвиняемый пришел к их офису на улице Павлова и избил местного сантехника. Он нанес ему несколько ударов кулаками и ногой по голове, от чего потерпевший скончался спустя несколько дней, - рассказали в Следкоме.

В ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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