Происшествия 06.06.2024 в 17:50

В Бурятии прокуратура обжалует приговор маньяку-молоточнику

Гособвинение считает вынесенный судьей приговор слишком мягким

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии прокуратура обжалует приговор маньяку-молоточнику

Как сообщал 5 июня «Номер один», 31-летнего улан-удэнца Октябрьский районный суд осудил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за преступления восьмилетней давности. Мужчина бил женщин по голове, а затем насиловал их.

За пять эпизодов преступления мужчина получил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. На относительно мягкий приговор повлияло то, что ранее мужчина не был судим.

В январе 2024 года первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в нескольких покушениях на убийство, а также двух покушениях на изнасилование и одном изнасиловании. Следователи передали дело в суд.

Дело поступило в суд второго февраля. На 15 число было назначено первое судебное заседание. Все заседания были закрыты для посторонних лиц, в том числе и для прессы.

Подсудимый обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.3 (покушение на преступление), ст.131 ч.1 (изнасилование), ст.105 ч.2 п.п.а,к (убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

Речь идет о громкой серии нападений на горожанок, прокатившихся по Улан-Удэ в 2016 году. Маньяк действовал по одному сценарию – нападал на женщин со спины с камнем или молотком в руках. Своих жертв он не щадил – бил до потери сознания, а затем насиловал. На момент совершенных им зверств злоумышленнику было всего 23 года.

Как сообщили «Номер один» сегодня, 6 июня, в прокуратуре Октябрьского района г. Улан-Удэ приговор обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильным применением уголовного закона и несправедливости приговора.

В суде первой инстанции гособвинение настаивало на признании мужчины виновным по предъявленному обвинению по ч.3 ст.30 (пункты а, к,), ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 131, ч.3ст 30, ч. 1 ст. 131, ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК РФ и по совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остального срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также «Номер один» известно о том, что осужденный также остался не доволен вынесенным ему приговором и считает его слишком суровым. Возможно, он подаст апелляцию в Верховный суд РБ.

 
Фото: следком Бурятии

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суд маньяк изнасилование

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