В Улан-Удэ снесли часть ледового дворца

Недавно горожане заметили, что рядом с ФСК сносят одно из зданий ледового дворца. Который, к слову, так еще и не открыли. Люди выражали свое недоумение в соцсетях. «Номер один» обратился за разъяснениями в минспорта республики.

Как нам сообщили в министерстве, решение о сносе части блока № 3 приняли в связи с ранее выявленными Республиканской службой Госстройжилнадзора нарушениями технологии строительства третьего блока.

Нарушения касаются железобетонных работ. Причин, почему в железобетоне образовались дефекты, может быть несколько: это как допущенные ошибки в процессе проектирования, так и применение некачественных материалов или низкое качество строительных работ и другое. Кроме того, возникли нарекания и к уровню сейсмостойкости блока.

Предварительно компания ООО «Арена», занимающаяся возведением Ледового дворца, разработала проект демонтажа блока № 3. Проект прошел экспертизу, и лишь тогда застройщик приступил к сносу.

Все работы по демонтажу и монтажу реализуются за счет средств инвестора, и их планируется завершить до конца текущего года. На блоках № 1, 2, 4 ведутся завершающие отделочные работы: смонтированы трибуны, установлены борта ледовых полей, проведена пуско-наладка холодильного оборудования с тестовой заливкой ледового поля. Общая техническая готовность – 85%. ООО «Арена» направило документы в Госстройжилнадзор на проверку. После сноса части блока № 3 планируется получение заключения о соответствии с последующим направлением документов на получение разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

- Эти работы планируется завершить в июле 2024 года. После получения всех документов ледовый дворец будет доступен для посещения, - обещают в минспорта.

Что касается подрядчиков, то сейчас на объекте работает несколько подрядных организаций под общим руководством ООО «Арена».

Общая стоимость строительства Регионального центра по хоккею в Улан-Удэ по сметной документации, прошедшей государственную экспертизу в 2022 году, составляет 1,8 млрд рублей.

- Всего за период 2019 - 2022 гг. подрядчику выплачено 1,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,2 млрд, а из республиканского – 84,8 млн рублей. Оставшаяся сумма подлежит вложению со стороны концессионера ООО «Арена», - отмечают в министерстве.

Напомним, ледовый дворец в Улан-Удэ начали строить в конце 2019 года. Сдaть oбъeкт oбeщaли чepeз два года. Здание вoзвoдится в paмкax фeдepaльнoгo пpoeктa «Cпopт - нopмa жизни».

Для строительства привлекли чacтного инвecтopа из Aлтaйcкoгo кpaя – инженерно-строительную компанию «Арена». Власти обещали, что oбъeкт, возможно, oткpoют paньшe нaмeчeннoгo cpoкa. Ho в дeлo вcтyпили «oбcтoятeльcтвa нeпpeoдoлимoй cилы»: cнaчaлa помешала пандемия кopoнaвиpycа, а затем кoнцeccиoнep нe смoг нaйти дeньги, потому что cтpoймaтepиaлы взлeтeли в цeнe.

В 2022 году компания получила помощь из федерального бюджета в сумме 136 млн рублей на стройматериалы. Деньги потратили по назначению, что подтверждается актом выполненных работ, однако средств все равно не хватило.

«Три раза переносили срок сдачи объекта. Планировалось сдать в конце сентября 2023 года. Сейчас перенесли на 2024 год. На объекте работает порядка 45 человек. Первый, второй, четвертый блоки введут до конца марта. По третьему блоку есть строительные нарушения, которые будут устранять», - сообщал ранее министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.

Власти обещают, что ледовая арена станет не только местом для спортивных соревнований, но и сможет принимать ледовые шоу и артистов. Для этого внутри площадки также предусматривается куб и стробоскопы.





Фото: скриншот видео, минспорт Бурятии