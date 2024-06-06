В Бурятии беременная девушка в пылу ревности схватилась за нож

В дежурную часть ОМВД Закаменского района поступило звонок от местной жительницы рассказавшей, что ее сына ножом ранила бывшая сожительница. После выезда на место выяснилось, что 27-летняя горожанка пригласила мужчину к себе в квартиру, хотя они расстались уже несколько месяцев назад.

- Она стала предъявлять ему претензии относительно переписки с другой девушкой, которую обнаружила в его аккаунте в соцсети. Оказалось, что на телефоне подозреваемой, ожидающей ребенка от бывшего сожителя, остался доступ к его учётной записи, и она активно мониторила его страницу. Словесная перепалка завершилась ножевым ранением. Схватив кухонный нож, женщина ударила бывшего возлюбленного в область бедра, - рассказали в МВД республики.

Судебно-медицинской экспертизой установлен легкий вред его здоровью, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

- Похожая ситуация произошла в Октябрьском районе Улан-Удэ. На почве ревности улан-удэнец нанёс травмы бывшей сожительнице. Он несколько раз ударил её кочергой, а затем, угрожая убийством, замахнулся ножом. Женщине удалось успокоить мужчину, и, улучив возможность, скрыться. Вред её здоровью оценен медиками как легкий, а вот действия мужчины квалифицированы как «угроза убийством». Обстоятельства еще устанавливаются, - добавили в МВД республики.

Фото: Номер один