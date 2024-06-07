За избиение 70-летнего соседа житель Бурятии сядет на 8 лет

50-летний житель Заиграевского района Бурятии отправится за решетку за избиение соседа. Как рассказали в прокуратуре республики, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ноябре 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за отказа 70-летнего соседа купить спиртное, нанес ему множество ударов кулаками.

- В итоге у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и грудной клетки. Из-за причиненного вреда здоровью потерпевший длительное время находился на лечении. Ранее подсудимый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья граждан, - прокомментировали в прокуратуре республики.

Заиграевский районный суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил исковое заявление потерпевшего о компенсации морального и материального вреда, взыскав с осужденного 157 тысяч рублей.

Фото: loon.site