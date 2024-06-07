Улан-удэнец вернул украденные мошенником деньги

В Улан-Удэ мужчина попался на уловки лже-брокеров, но поняв, что стал жертвой, решил провести аферистов сам. Из общей суммы инвестированных, или другими словами – потерянных денег– ему удалось вернуть лишь часть суммы, которая составила 420 тысяч рублей.

Регистрируясь на различных интернет-сайтах, предлагающих заработок в сфере инвестирования и трейдинга, 43-летний улан-удэнец наткнулся на интернет-преступников, правда о том, с кем имеет дело, узнал он гораздо позднее.

- Их компания предлагала зарабатывать на фондовом рынке. Позвонив по указанному номеру телефона заявитель включился в «работу». По указанию «консультанта» он установил на телефон приложение торгового терминала и перевёл 10 тысяч рублей на «инвестиционный счет». Далее последовали сделки, которые «приносили прибыль»: в личном кабинете приложения после каждой совершенной сделки баланс увеличивался на 10 долларов. После мужчина скачал еще одну программу – якобы, для мониторинга валютного рынка и с целью увеличения дохода оформил онлайн-кредит на 950 тысяч рублей. Средства зачислил на свою банковскую карту и через онлайн-банкинг «вложил на инвестиционный счет». Затем уже по собственной инициативе, без чьих-либо указаний направил еще 290 тысяч рублей с имеющихся кредитных карт. А через три недели отозвал страховку по кредиту и по тем же реквизитам перевёл почти всю поступившую страховую выплату – 420 тысяч рублей, - рассказали в МВД республики.

По словам потерпевшего, из внушительной «заработанной» суммы, которую он видел на счёте – 31 тысячи долларов – он по предложению консультанта «вывел» всего 800 долларов (или 73,5 тысячи рублей). Однако, когда спустя время на его электронную почту пришло письмо о блокировке инвестиционного счёта и необходимости внесения 15% от суммы на баланс для решения технической проблемы, понял, что стал жертвой.

- Не опуская рук, мужчина решил провести аферистов сам и обманом вернуть часть потерянных денег. В беседе он пообещал мошенникам вложить еще большую сумму в случае «вывода средств», на что консультант «клюнул» и согласился вывести 420 тысяч рублей. Полученными деньгами потерпевший погасил задолженность по кредитным картам, - добавили в ведомстве.

Общий причиненный ему ущерб составил свыше миллиона рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site