Происшествия 07.06.2024 в 11:56

Из-за поломки самолета в Улан-Удэ отодвинули вылет

При посадке судна шасси вышло из строя
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Текст: Елена Кокорина
Из-за поломки самолета в Улан-Удэ отодвинули вылет

Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал о происшествии, случившимся сегодня утром. По его словам из строя вышло колесо самолета авиакомпании SmartAvia. В результате этого объявлена задержка рейса.

- После приземления и заруливания борта авиакомпании SmartAvia на стоянке обнаружено повреждение колеса воздушного судна. Проведен осмотр и составлен акт по полосе. Полоса аэропорта Улан-Удэ чистая, без посторонних предметов. В данное время борт находится на стоянке, а авиакомпания принимает дальнейшие решения по задержке рейса. В ближайшее время авиакомпания сообщит об этом дополнительно. Пассажиры будут информироваться о рейсе в аэровокзале и через мессенджеры, - прокомментировал Гармаев.

Фото: Номер один

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