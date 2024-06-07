Происшествия 07.06.2024 в 12:40

В Забайкалье опрокинулся автобус с вахтовиками

Три человека погибло, 18 человек госпитализированы с разными травмами
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Забайкалье опрокинулся автобус с вахтовиками

Сегодня утром в Забайкальском крае в 3 км от поселка Давенда опрокинулся автобус с вахтовиками.

- Водитель автомашины «УРАЛ», возвращаясь с работниками в вахтовый поселок, не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего имеются пострадавшие и погибшие. ДТП произошло на технологической дороге одной из горнорудных организаций недалеко от поселка Давенда Могочинского района, - сообщили в прокуратуре Забкрая.

Пострадавшими в ДТП с автобусом для вахтовиков в Забайкалье стали 25 человек, еще 3 погибли.


- Пострадали 28 человек, в числе которых 3 погибших, 6 человек получили медицинскую помощь на месте. Остальные пострадавшие будут госпитализированы в центральную районную больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь, - сказала Аранина.

Она добавила, что на этапе эвакуации находятся 15 пациентов, 8 человек уже доставлены в Могочинскую центральную районную больницу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Для усиления работы из краевых учреждений была сформирована и направлена бригада хирургического профиля, в состав которой входят врачи травматологи, хирурги, нейрохирурги, операционные сестры и сестры-анестезисты.

По факту ДТП следователи СУ СК по Забайкальскому краю проводят проверку. Следователи осматривают место аварии, опрашивают участников инцидента.

Рудник Александровский является одним из лидеров золотодобычи в регионе. Он располагает запасами золота в 24 тонны, а также около 9 тонн серебра. На руднике работает около 800 человек, которые трудятся вахтовым методом.


Фото: прокуратура Забайкальского края

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