В Забайкалье опрокинулся автобус с вахтовиками

Сегодня утром в Забайкальском крае в 3 км от поселка Давенда опрокинулся автобус с вахтовиками.

- Водитель автомашины «УРАЛ», возвращаясь с работниками в вахтовый поселок, не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего имеются пострадавшие и погибшие. ДТП произошло на технологической дороге одной из горнорудных организаций недалеко от поселка Давенда Могочинского района, - сообщили в прокуратуре Забкрая.

Пострадавшими в ДТП с автобусом для вахтовиков в Забайкалье стали 25 человек, еще 3 погибли.





- Пострадали 28 человек, в числе которых 3 погибших, 6 человек получили медицинскую помощь на месте. Остальные пострадавшие будут госпитализированы в центральную районную больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь, - сказала Аранина.

Она добавила, что на этапе эвакуации находятся 15 пациентов, 8 человек уже доставлены в Могочинскую центральную районную больницу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Для усиления работы из краевых учреждений была сформирована и направлена бригада хирургического профиля, в состав которой входят врачи травматологи, хирурги, нейрохирурги, операционные сестры и сестры-анестезисты.

По факту ДТП следователи СУ СК по Забайкальскому краю проводят проверку. Следователи осматривают место аварии, опрашивают участников инцидента.

Рудник Александровский является одним из лидеров золотодобычи в регионе. Он располагает запасами золота в 24 тонны, а также около 9 тонн серебра. На руднике работает около 800 человек, которые трудятся вахтовым методом.





Фото: прокуратура Забайкальского края