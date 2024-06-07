Защитника старушки в Бурятии покусала собака

В районном паблике Бурятии рассказали об очередном нападении собаки на человека. На этот раз от зубов хвостатого монстра пострадал мужчина, который пытался защитить старушку.

- Сегодня утром на одной из улиц Гусиноозерска мужчина шел на работу. Увидев, что собака нападает на 82-летнюю бабушку, он кинулся на помощь. Собаку от старушки он отогнал, но за это поплатился сам – животное накинулось на храбреца и покусало, - пишут в телеграмм-канале «Весь Гусиноозерск».

Мужчине была оказана медицинская помощь. Сейчас он находится на больничном.

Фото: Номер один