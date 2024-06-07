Происшествия 07.06.2024 в 17:16

За убийство кочергой житель Бурятии отправится за решетку

Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы
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Текст: Елена Кокорина
За убийство кочергой житель Бурятии отправится за решетку

52-летнего жителя села Сужа в Бурятии признали виновным в убийстве знакомого и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью односельчанке. Мужчину он забил до смерти кочергой, а женщине, после побоев этой же кочергой, посчастливилось выжить.

Как рассказали в Следственном комитете республики, в сентябре 2023 года мужчина пришел в гости к чете односельчан и стал с ними распивать спиртные напитки.

- Позже к их компании присоединился знакомый местный житель. На фоне алкогольного опьянения между мужчинами возникла ссора, в ходе которой осужденный схватил металлическую кочергу и избил собутыльника. Потерпевший упал и перестал подавать признаки жизни, а злоумышленник уснул. Утром в гости зашла соседка и присоединилась к застолью, спросив о состоянии потерпевшего, лежащего на полу. Злоумышленнику не понравилось ее любопытство, за что он той же кочергой нанес ей несколько ударов по голове. Очнувшись только следующим утром, женщина позвонила в полицию, - рассказали в Следкоме.

 Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото:loon.site

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