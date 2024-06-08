За неделю мошенники увели из Бурятии 13 млн

Мошенники продолжают обманывать граждан в соцсетях, интернет-сайтах, при этом также используют мессенджеры. По данным местной прокуратуры на 6 июня жертвами преступников стали уже 1 227 жителей республики, а общий ущерб составил 262 млн рублей. За последнюю неделю прирост обманутых составил 62 человека, потерявших за несколько дней 13 миллионов.

Злоумышленники продолжают представляться сотрудниками банков, полицейскими, также предлагают инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они говорят, что произошло снятие денег, оформлен кредит или взломан личный кабинет.

- Жителю нашей республики позвонил мужчина и представился сотрудником Центробанка. Он рассказал, что на потерпевшего оформили кредит, но банковская организация заблокировала карту. Чтобы обезопасить свои средства, необходимо все деньги перевести на безопасный счет. Для этого требуется скачать мобильное приложение, зайти в личный кабинет приложения банка и снять денежные средства. Заявитель проехал в банк и снял деньги, после чего перевел 1 160 тыс. рублей на счет мошенников, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Фото: loon.site