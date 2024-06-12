Тюремный «юбилей» Василия Смолина

Прошло уже шесть месяцев с того дня, когда на тот момент еще действующего главу Бичурского района Василия Смолина поместили в СИЗО. Силовики обвиняют его в «причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование пока что не окончено, поэтому суд принял решение еще подержать господина Смолина взаперти.

Небо в клеточку

Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ о продлении срока содержания под стражей в отношении Василия Смолина до 6 июля 2024 года. Хотя сторона защиты предъявила целый список причин, почему его нужно выпустить.

- Суд учел наличие у Смолина места жительства, работы, семьи, болезненное состояние здоровья его близких родственников, которым он оказывает помощь, положительные характеристики, наличие грамот и благодарностей, наличие на иждивении супруги и несовершеннолетних детей, отсутствие судимостей, но посчитал данные обстоятельства недостаточными для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.

Почему же суд столь суров к господину Смолину? Вспомним, почему он, собственно, оказался в такой ситуации.

Все началось 4 декабря в селе Малый Куналей – в этот день там обнаружили тело местного жителя с травмами головы. В Следственном комитете тогда сухо и обезличенно сообщили, что «по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сельчанина, повлекшего его смерть, задержан 40-летний мужчина, знакомый потерпевшего. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Но журналистам «Номер один» удалось узнать, что тем самым 40-летним мужчиной является не кто иной как глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин.

Что же случилось в тот день по версии следствия?

«3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. На следующий день избитый сельчанин скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати», - сообщалось тогда.

Уже на следующий день Василия Смолина взяли под стражу до 6 февраля 2024 года. Но, как мы видим, содержание экс-главы района в СИЗО затянулось. Впрочем, следователи могут спокойно (при согласии суда, конечно) держать господина Смолина до 18 месяцев.

Чересчур открытый

Между тем отметим, карьера относительно молодого политика развивалась быстро и бурно. Его взлет выглядел весьма перспективно, и неизвестно, до каких высот он мог бы дорасти, если бы не уголовка.

Сначала он руководил комитетом имущественных и земельных отношений администрации Бичурского района. Впрочем, когда у него случился конфликт с Олегом Федоровым, на тот момент главой района, Смолина начали методично понижать в должности. В итоге в 2014 году его уволили «за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины». Прокуратура с такой формулировкой не согласилась, что и стало первой значимой победой Василия Смолина.

Когда одиозный Олег Федоров ушел в Народный Хурал, Смолин без труда занял его место с 59,62% голосов. У населения он пользовался поддержкой. А в 2022 году его даже признали самым открытым к людям среди глав районов. К такому выводу тогда пришел Центр управления регионом, который провел исследование и оценил активность глав районов республики в соцсетях. Именно Смолин стал лидером муниципального рейтинга. У него насчитали 2513 подписчиков в социальной сети «ВКонтакте», и на тот момент это была внушительная цифра.

Впрочем, не обошлось и без скандалов. Так, в конце 2019 года «Номер один» писал о попытке странного приобретения районной администрации - автомобиля «Тойота Камри» с особой конструкцией сидений, которая должна снижать вероятность травмы шеи (так прописано в техзадании). Была еще сомнительная история со строительством нового спорткомплекса, но тут вопросов больше к подрядчику, чем к местной администрации.

Однако настоящие проблемы у него начались в прошлом году. В разгар очередной кампании по выборам главы Бичурского района случился инцидент: Смолина остановили сотрудники ГИБДД и отправили на медосвидетельствование, поскольку заподозрили, что он был нетрезв. Телеграм-каналы Бурятии начали выдавать разоблачающие посты, но анализы показали, что алкоголь в крови Смолина отсутствовал. Его проверили дважды: в Бичурской ЦРБ и Республиканском наркологическом диспансере.

В конце концов, Василий Смолин снова победил на выборах, взяв 58% голосов избирателей. Но долго радоваться победе не пришлось. Уже через несколько месяцев его жизнь круто изменилась, и он оказался там, где и находится по сей день.





Фото: из личного архива В. Смолина

