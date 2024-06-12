Происшествия 12.06.2024 в 10:38

В Улан-Удэ идет проверка по издевательствам над 16-летней девочкой

Ее не только избили, но и обрили наголо
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ идет проверка по издевательствам над 16-летней девочкой

Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку по сообщению о нанесении телесных повреждений подростку. По предварительным данным, в июне 2024 года в улусе Хойтобэе несколько человек избили девочку 2008 года рождения.

Группа подростков, среди которых были как парни, так и девушки, били девочку и всячески издевалась над ней. В частности, её побрили, пинали и били кулаками. Всё это подростки снимали на телефон, а видео выложили в паблик Вконтакте.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики на предмет соблюдения требований законодательства о предупреждении совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них. Также надзорным органом будет проверена законность правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий, проводимых органами полиции, - прокомментировали в прокуратуре республики.

В настоящее время устанавливаются все участники конфликта. Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Иволгинскому району работают с несовершеннолетними и их законными представителями. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- Утром 12 июня в ОМВД России по Иволгинскому району поступило заявление о том, что в ночь на 10 июня на перекрестке улиц Юбилейной и Стартовой группа подростков избили девочку, 2008 года рождения. Полицейские установили всех участников инцидента группой подростков 15-летней девочки в с. Хойтобэе. В конфликте участвовало 6 подростков. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности родителей и постановки школьников на учет. В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), - сообщили в МВД по РБ.


Фото: Номер один

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проверка прокуратура избиение дети

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