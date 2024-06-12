Вор в Бурятии оставил свое фото во время кражи

Накануне в Бурятии вор опростоволосился настолько, что умудрился оставить на месте преступления свое изображение. Фото мужчины, укравшего фотоловушку в Заиграевском районе теперь находится у хозяев украденной вещи.

Как сообщили в «Заиграево-инфо.24/7», украли ловушку 8 июня вечером возле несанкционированной свалки села Эрхирик. Бурприроднадзор Бурятии даже уточнил модель украденной фотоловушки – «Suntek», HC-700LTE.

- Фотоловушка отправила в Бурприроднадзор фото лиц, совершивших кражу. Поэтому просим мужчину 50 лет европейской национальности в кепке защитного цвета, вернуть техническое средство в Бурприроднадзор, - пишут в группе.

В ведомстве очень надеются, что человек одумается и вернёт чужое имущество, но на всякий случай сообщают, что за кражу предусмотрена ответственность и срок до двух лет лишения свободы.

Фото: loon.site