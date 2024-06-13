Происшествия 13.06.2024 в 09:56
В Селенгинском районе опрокинулась машина
В результате ДТП 13-летняя пассажирка получила травмы
12 июня в Селенгинском района опрокинулась машина. В результате происшествия была госпитализирована 13-летняя пассажирка.
- В 10.50 женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Ипсум», следуя из г. Улан-Удэ по автодороге «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск» на 46 километре вблизи с. Селендума, не справилась с рулевым управлением и совершила опрокидывание транспортного средства, - сообщили в госавтоинспекции.
В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка 2011 года рождения получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.
Фото: Номер один
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