В Селенгинском районе опрокинулась машина

12 июня в Селенгинском района опрокинулась машина. В результате происшествия была госпитализирована 13-летняя пассажирка.

- В 10.50 женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Ипсум», следуя из г. Улан-Удэ по автодороге «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск» на 46 километре вблизи с. Селендума, не справилась с рулевым управлением и совершила опрокидывание транспортного средства, - сообщили в госавтоинспекции.

В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка 2011 года рождения получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.

Фото: Номер один