Происшествия 13.06.2024 в 10:34
За прошедшие сутки в Бурятии задержано 25 нетрезвых водителей
В том числе зарегистрировано 20 аварий, из которых одно ДТП с пострадавшими
За минувшие сутки на территории республики инспекторами ДПС выявлено 341 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 25 водителей с признаками опьянения.
На дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.
В Селенгинском районе на трассе возле села Селендума женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Пострадала 13-летняя пассажирка.
Фото: Номер один