Происшествия 13.06.2024 в 10:34

За прошедшие сутки в Бурятии задержано 25 нетрезвых водителей

В том числе зарегистрировано 20 аварий, из которых одно ДТП с пострадавшими
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Текст: Служба информации "Номер один"
За прошедшие сутки в Бурятии задержано 25 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на территории республики инспекторами ДПС выявлено 341 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 25 водителей с признаками опьянения.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

В Селенгинском районе на трассе возле села Селендума женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Пострадала 13-летняя пассажирка.

 

Фото: Номер один

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авария ДТП нетрезвые водители Бурятия

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