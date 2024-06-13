За прошедшие сутки в Бурятии задержано 25 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на территории республики инспекторами ДПС выявлено 341 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 25 водителей с признаками опьянения.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

В Селенгинском районе на трассе возле села Селендума женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Пострадала 13-летняя пассажирка.

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