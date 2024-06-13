В 2024 году жители Бурятии потеряли от действий мошенников 202 миллиона рублей

МВД Бурятии в 2024 году зафиксировало резкое снижение количества мошенничеств (994), что на 29% ниже показателей прошлого года.

Значительно - на 40% сократилось и число краж со счетов граждан в банках (453 случая). Тем на менее, в ведомстве отмечают резко возросший уровень взломов аккаунтов в соцсетях и на Госуслугах.

С помощью этих механизмов онлайн-мошенники оформляют микрозаймы на граждан и похищают средства. Общий ущерб от мошенничеств в республике составил 202 млн. рублей.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют гражданам никому не сообщать код из смс, поступивший из Госуслуг, не отвечать на сомнительные телефонные звонки через мессенджеры.

Также необходимо отозвать на Госуслугах согласие на обработку персональных данных у банковских организаций и настроить вход на Госуслуги по паролю и коду из смс-сообщения. Также не лишним будет включение на Госуслугах функции «восстановление доступа контрольным вопросом». Мошенник никогда не сможет догадаться, например, как звали вашу любимую кошку.

Фото: Номер один