Происшествия 13.06.2024 в 14:33

В Бурятии дети, играя спичками, чуть не спалили дом

Спасла от пожара детей их мама
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии дети, играя спичками, чуть не спалили дом

В Закаменском районе Бурятии, играющие спичками дети подожгли дом. Сначала огнем охватило игрушку, затем кресло, а после рядом стоящую мебель и стену.

Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме Закаменска и детская шалость чуть не обернулась трагедией.

- Мама, находившаяся в другой комнате, до приезда пожарных эвакуировала детей из горящего помещения. К счастью, никто не пострадал. Возгорание на площади двух квадратных метров ликвидировали прибывшие четыре специалиста и две единицы техники 4-го Закаменского отряда ГПС РБ, - рассказали в МЧС республики.

Фото: МЧС РБ

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