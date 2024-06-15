Происшествия 15.06.2024 в 10:11

Пенсионерка из Улан-Удэ взяла кредиты на сумму 1,3 миллиона и перевела их мошенникам

Женщина думала, что заработает на инвестициях

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Текст: Лариса Ситник
Пенсионерка из Улан-Удэ взяла кредиты на сумму 1,3 миллиона и перевела их мошенникам

За последнюю неделю еще 69 жителей республики попали в лапы мошенников (с начала года таких жертв уже 1296). Недобросовестные граждане облегчили карманы наших земляков на 11 миллионов рублей.

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,3 млн рублей.

Пожилой жительнице Советского района г. Улан-Удэ позвонил мужчина, который предложил дополнительный заработок на инвестициях.

С его помощью женщина установила на телефон программу, через которую якобы можно было вкладывать деньги и проводить торги. Затем также по совету «сотрудника инвестиционной компании» потерпевшая через онлайн-приложения банков оформила несколько кредитов и стала переводить денежные средства на указанные им счета для последующего зачисления на брокерские счета.

- В результате действий мошенников пенсионерке причинен материальный ущерб на сумму более 1,3 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Причиненный ущерб жителям Бурятии с начала 2024 года составил 273 млн рублей.

- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! Не устанавливайте телефонные или компьютерные программы по указанию неизвестных людей. Проверяйте и перепроверяйте информацию о брокерах, она есть на сайтах организаций. При малейшем подозрении на попытку мошенничества прекращайте общение, - напоминает прокуратура.


Фото: "Номер один"

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