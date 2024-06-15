Происшествия 15.06.2024 в 12:34
В Бурятии утонул мужчина
Трагедия произошла в Кяхтинском районе
Текст: Анастасия Величко
Вечером в пятницу, 14 июня, на реке Чикой возле кяхтинского села Шарагол во время купания утонул 57-летний мужчина. Тело подняли местные жители.
- На месте происшествия несанкционированного купания установлены знаки, как предупреждающие об опасности, так и запрещающие, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Инспекторы ГИМС МЧС России призывают меры безопасности на водоёмах и напоминают, что купание в непредназначенных для этого местах приводит к трагедии.
Фото: "Номер один"