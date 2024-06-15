Происшествия 15.06.2024 в 12:34

В Бурятии утонул мужчина

Трагедия произошла в Кяхтинском районе

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии утонул мужчина

Вечером в пятницу, 14 июня, на реке Чикой возле кяхтинского села Шарагол во время купания утонул 57-летний мужчина. Тело подняли местные жители.

- На месте происшествия несанкционированного купания установлены знаки, как предупреждающие об опасности, так и запрещающие, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Инспекторы ГИМС МЧС России призывают меры безопасности на водоёмах и напоминают, что купание в непредназначенных для этого местах приводит к трагедии.


Фото: "Номер один"

 

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река утонувший кяхтинский район

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