В Бурятии утонул мужчина

Вечером в пятницу, 14 июня, на реке Чикой возле кяхтинского села Шарагол во время купания утонул 57-летний мужчина. Тело подняли местные жители.

- На месте происшествия несанкционированного купания установлены знаки, как предупреждающие об опасности, так и запрещающие, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Инспекторы ГИМС МЧС России призывают меры безопасности на водоёмах и напоминают, что купание в непредназначенных для этого местах приводит к трагедии.





Фото: "Номер один"