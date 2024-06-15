Происшествия 15.06.2024 в 15:04

Житель Бурятии убил брата топором

Убийце дали девять лет строгого режима

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Текст: Лариса Ситник
Житель Бурятии убил брата топором

Трагедия в Иволгинском районе произошла в июле 2023 года. Два брата выпили и поссорились, начали оскорблять друг друга.

«В ходе ссоры Сидоров (фамилия изменена) толкнул Петрова (фамилия изменена), отчего тот упал и ударился головой о пол. Сидоров умышленно нанес лежащему на полу Петрову четыре удара кулаками по лицу. Затем Сидоров схватил топор и нанес им не менее шести ударов по голове Петрова», - следует из материалов дела.

От полученных телесных повреждений Петров скончался.

Сидоров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.


Фото: "Номер один"

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