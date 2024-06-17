Происшествия 17.06.2024 в 09:19

Житель Бурятии избил и задушил родственницу

Сельчанина взбесили упреки женщины
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии избил и задушил родственницу
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего жителя села Дурены. Он обвинялся в убийстве.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии в январе 2023 года Обвиняемый распивал спиртные напитки со своей 60-летней родственницей. Во время застолья женщина стала упрекать мужчину, что он нигде не работает. Разозлившись на это, сельчанин принялся избивать родственницу, нанеся ей не менее 25 ударов, после чего задушил.

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Она вынесла вердикт о виновности подсудимого.

На основании вердикта присяжных Кяхтинский райсуд приговорил обвиняемого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com
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