Происшествия 17.06.2024 в 09:28

В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар

Огонь бушует в Северо-Байкальском районе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар
В Бурятии за прошедшие сутки оперативно ликвидировали лесной пожар, возникший в Хоринском районе на площади 0,5 га. Также был потушен пожар, возникший ранее в Кяхтинском районе, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«На утро 17 июня продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего 14 июня из-за сухой грозы в Северо-Байкальском районе. По этой же причине возникло еще одно возгорание в Заиграевском районе», - рассказали в РАЛХе.

Сейчас в борьбе с огнем задействованы 48 сотрудников из числа лесной охраны и авиалесоохраны, а также 2 единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 250,1 га, из них 250 га - в Северо-Байкальском районе.

Фото: РАЛХ
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