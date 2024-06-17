В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар

В Бурятии за прошедшие сутки оперативно ликвидировали лесной пожар, возникший в Хоринском районе на площади 0,5 га. Также был потушен пожар, возникший ранее в Кяхтинском районе, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«На утро 17 июня продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего 14 июня из-за сухой грозы в Северо-Байкальском районе. По этой же причине возникло еще одно возгорание в Заиграевском районе», - рассказали в РАЛХе.Сейчас в борьбе с огнем задействованы 48 сотрудников из числа лесной охраны и авиалесоохраны, а также 2 единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 250,1 га, из них 250 га - в Северо-Байкальском районе.Фото: РАЛХ