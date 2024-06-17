Происшествия 17.06.2024 в 09:38

На трассе в Бурятии перевернулся минивэн

В аварии пострадали двое мужчин
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Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии перевернулся минивэн
ДТП произошло сегодня ночью в Кяхтинском районе Бурятии в 15 км от таможенного пункта по дороге в сторону Улан-Удэ. Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», водитель автомобиля «Тойота Ипсум» не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.

В аварии пострадали двое мужчин. Их доставили в Кяхтинскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

Фото: «Номер один»
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