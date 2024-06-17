На трассе в Бурятии перевернулся минивэн

ДТП произошло сегодня ночью в Кяхтинском районе Бурятии в 15 км от таможенного пункта по дороге в сторону Улан-Удэ. Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», водитель автомобиля «Тойота Ипсум» не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.В аварии пострадали двое мужчин. Их доставили в Кяхтинскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.Фото: «Номер один»