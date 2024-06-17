Район в Бурятии сильно тряхнуло

В соцсетях местные жители сообщают, что было «громко и ощутимо». Некоторые также пишут, что почувствовали два толчка с разницей в 20 минут.





Как сообщили в МЧС Бурятии, сейчас в городе организованы группы по обследованию объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.



Ощутимое землетрясение произошло сегодня около 9 часов утра в Северо-байкальском районе Бурятии. Его эпицентр находился примерно в 10 км северо-восточнее Северобайкальска. Интенсивность подземных толчков, по предварительным данным, составила 3-4 балла.Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН»