Происшествия 17.06.2024 в 09:51
Район в Бурятии сильно тряхнуло
Было «громко и ощутимо», пишут местные жители
Текст: Андрей Константинов
Ощутимое землетрясение произошло сегодня около 9 часов утра в Северо-байкальском районе Бурятии. Его эпицентр находился примерно в 10 км северо-восточнее Северобайкальска. Интенсивность подземных толчков, по предварительным данным, составила 3-4 балла.
Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН»
В соцсетях местные жители сообщают, что было «громко и ощутимо». Некоторые также пишут, что почувствовали два толчка с разницей в 20 минут.
Как сообщили в МЧС Бурятии, сейчас в городе организованы группы по обследованию объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.
Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН»
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