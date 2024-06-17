Происшествия 17.06.2024 в 10:25

Спасатели эвакуировали туристку в Тункинском районе

Она подвернула ногу в районе озера Серебряное
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спасатели эвакуировали туристку в Тункинском районе

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы эвакуировали пострадавшего туриста в Тункинском районе.

Утром, 16 июня от руководителя зарегистрированной туристической группы города Иркутск в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в районе озера Серебряное Тункинского района участница группы подвернула ногу и самостоятельно не может передвигаться. Для эвакуации требовалась помощь спасателей. К месту вызова была направлена дежурная смена 2-го поисково-спасательного отряда БРПСС в составе 6 человек и 1 единицы техники.

Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к поисковым работам. Туристическая группа из 4 человек была обнаружена недалеко от озера Серебряное. Оказав первую доврачебную помощь, спасатели при помощи аварийно-спасательного снаряжения, эвакуировали девушку по горной каменистой местности до ближайшего населенного пункта - Хурай –Хобок Тункинского района, и передали её в карету скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, девушка 2003 года рождения запнулась о корень дерева и при падении повредила ногу.

Спасатели напомнили, что для безопасного похода необходимо заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения на сайте МЧС России: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups, а также соблюдать все меры безопасности.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру «112».

 

Фото: скриншот видео, республиканское агентство ГО и ЧС

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