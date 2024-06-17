Девочка-подросток погибла в автоаварии в Бурятии

В момент аварии в автомобиле кроме женщины находились её супруг и двое детей. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП от полученных травм 14-летняя девочка погибла на месте. Мужчина и 4-летний ребенок госпитализированы с травмами.





Как уточнили в Территориальном центре медицины катастроф, пострадавшего ребенка сначала доставили в центральную районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Затем было принято решение о перевозе его в больницу в Улан-Удэ. Ребенка эвакуировали специализированной бригадой санитарной авиации.



Смертельное ДТП произошло в субботу вечером в поселке Саган-Нур. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, женщина за рулем автомобиля «Тойота Ноах» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.Фото: «Номер один»