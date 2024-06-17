Происшествия 17.06.2024 в 10:48
Девочка-подросток погибла в автоаварии в Бурятии
Мужчина и маленький ребенок госпитализированы с травмами
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП произошло в субботу вечером в поселке Саган-Нур. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, женщина за рулем автомобиля «Тойота Ноах» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.
Фото: «Номер один»
В момент аварии в автомобиле кроме женщины находились её супруг и двое детей. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП от полученных травм 14-летняя девочка погибла на месте. Мужчина и 4-летний ребенок госпитализированы с травмами.
Как уточнили в Территориальном центре медицины катастроф, пострадавшего ребенка сначала доставили в центральную районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Затем было принято решение о перевозе его в больницу в Улан-Удэ. Ребенка эвакуировали специализированной бригадой санитарной авиации.
Фото: «Номер один»
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