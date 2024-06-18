Происшествия 18.06.2024 в 09:04

В Улан-Удэ пожар уничтожил автомобиль

Возле дома на улице Тропинина вспыхнули надворные постройки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пожар уничтожил автомобиль
Пожар произошел днем 17 июня на улице Тропинина в Улан-Удэ. Там загорелись надворные постройки возле двухэтажного жилого дома.

«В результате пожара огнем повреждены надворные постройки, оконные проемы в доме, сгорел легковой автомобиль. Из дома самостоятельно эвакуировались 6 человек. Никто не пострадал», - сообщили в МЧС Бурятии.


В борьбе с огнем участвовали 21 пожарный и 7 единиц техники. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Фото: МЧС Бурятии
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