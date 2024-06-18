В Улан-Удэ пожар уничтожил автомобиль

«В результате пожара огнем повреждены надворные постройки, оконные проемы в доме, сгорел легковой автомобиль. Из дома самостоятельно эвакуировались 6 человек. Никто не пострадал», - сообщили в МЧС Бурятии.





Пожар произошел днем 17 июня на улице Тропинина в Улан-Удэ. Там загорелись надворные постройки возле двухэтажного жилого дома.В борьбе с огнем участвовали 21 пожарный и 7 единиц техники. Причина возгорания сейчас устанавливается.Фото: МЧС Бурятии