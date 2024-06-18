В Бурятии из-за сухой грозы возникли три лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии возникли 3 лесных пожара на площади 0,6 га в Заиграевском, Прибайкальском, Хоринском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«Возгорание в Заиграевском районе было оперативно ликвидировано. Также ликвидирован сложный пожар, возникший ранее в Северо-Байкальском районе. На утро 18 июня в республике действует 2 лесных пожара в Прибайкальском и Хоринском районах. На их тушении работают 37 сотрудников из числа лесной охраны и авиалесоохраны, задействовано 8 единиц техники. Площадь, пройденная огнём, составляет 2,2 га», - рассказали в РАЛХе.Фото: РАЛХ