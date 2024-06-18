Происшествия 18.06.2024 в 09:17

В Бурятии из-за сухой грозы возникли три лесных пожара

Один из них удалось оперативно потушить
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за сухой грозы возникли три лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии возникли 3 лесных пожара на площади 0,6 га в Заиграевском, Прибайкальском, Хоринском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«Возгорание в Заиграевском районе было оперативно ликвидировано. Также ликвидирован сложный пожар, возникший ранее в Северо-Байкальском районе. На утро 18 июня в республике действует 2 лесных пожара в Прибайкальском и Хоринском районах. На их тушении работают 37 сотрудников из числа лесной охраны и авиалесоохраны, задействовано 8 единиц техники. Площадь, пройденная огнём, составляет 2,2 га», - рассказали в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
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