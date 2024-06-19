Происшествия 19.06.2024 в 08:38

Медведь, терроризировавший поселок в Бурятии, убежал в лес

В случае возвращения косолапого обещали пристрелить
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Текст: Андрей Константинов
Медведь, терроризировавший поселок в Бурятии, убежал в лес
Охотник и участковый уполномоченный полиции, приехавшие в поселок Новый Уоян для проверки информации о выходе медведя, животное там не обнаружили. Судя по всему, косолапый убежал в ближайший лес.

Напомним, посёлок Новый Уоян в Северо-Байкальском районе облюбовал медведь. Местные жители уже не раз встречали мишку, который то бродил у домов, то даже выходил к центру поселка. Сельчане серьезно обеспокоились за свою безопасность и боятся выходить на улицу. Они полагают, что косолапый снова будет приходить к ним в поселок.

Однако руководитель местного охотхозяйства заверил жителей, что держит ситуацию на контроле, а в случае нового появления в поселке медведя застрелят.

Фото: pixabay.com
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