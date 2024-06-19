В Бурятии потушили все лесные пожары

В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировали два оставшихся лесных пожара в Прибайкальском и Хоринском районах. В тушении были задействованы 37 сотрудников из числа лесной охраны и авиалесоохраны, а также 8 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,3 га.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 19 июня новых лесных пожаров в Бурятии не обнаружено.Лесники совместно с сотрудниками МЧС и МВД также продолжают работу по выявлению нарушителей противопожарного режима. Всего с начала года они выявили уже 856 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, рассмотрено 108 административных дел.Фото: РАЛХ