О ходе расследования убийства 17-летнего подростка в Бурятии доложат в Москву

Доклад о ходе расследования убийства несовершеннолетнего в Улан-Удэ будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета России. В данное время в республике возбуждено уголовное дело.

Напомним, что тело 17-летнего подростка обнаружили с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и туловища на остановке. По подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний мужчина. Он убил его из ревности, приняв за любовника совей знакомой. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Номер один