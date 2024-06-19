Из-за короткого замыкания в Бурятии загорелся двухэтажный дом
Утром 19 июня короткое замыкание неисправной электропроводки стало причиной пожара в Иволгинском районе Бурятии. О происшествии сообщили в республиканском МЧС.
- Сообщение о возгорании в селе Сужа поступило сегодня, 19 июня, ранним утром. На момент прибытия огнеборцев огонь охватил веранду двухэтажного частного дома, - прокомментировали в МЧС.
Пожар оперативно ликвидирован на общей площади пяти квадратных метров сотрудниками МЧС России и Иволгинского отряда пожарной службы.
МЧС России напоминает, что пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому
необходимо следить за состоянием своей электропроводки, доверять ее монтаж только специалистам и не использовать неисправные розетки, оголенные провода и выключатели.
Фото: МЧС РБ