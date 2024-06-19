Из-за короткого замыкания в Бурятии загорелся двухэтажный дом

Утром 19 июня короткое замыкание неисправной электропроводки стало причиной пожара в Иволгинском районе Бурятии. О происшествии сообщили в республиканском МЧС.

- Сообщение о возгорании в селе Сужа поступило сегодня, 19 июня, ранним утром. На момент прибытия огнеборцев огонь охватил веранду двухэтажного частного дома, - прокомментировали в МЧС.

Пожар оперативно ликвидирован на общей площади пяти квадратных метров сотрудниками МЧС России и Иволгинского отряда пожарной службы.

МЧС России напоминает, что пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому

необходимо следить за состоянием своей электропроводки, доверять ее монтаж только специалистам и не использовать неисправные розетки, оголенные провода и выключатели.

Фото: МЧС РБ