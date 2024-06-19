Пожилой водитель сбил насмерть 41-летнего жителя Улан-Удэ, пытаясь сделать задний ход.

- Вчера в Улан-Удэ около 14.30 часов мужчина 1953 года рождения, управляя автомобилем «ЗИЛ», при движении задним ходом, наехал на пешехода, 41-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в госавтоинспекции.

ДТП случилось в районе Набережной Улан-Удэ, на ул. Корабельная, возле дома №32, корпус 13.

Фото: loon.site