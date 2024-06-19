Происшествия 19.06.2024 в 11:12

В Бурятии продолжают ловить пьяных водителей

Только за последние сутки задержано 22 нетрезвых водителя
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжают ловить пьяных водителей

Инспекторы ГИБДД продолжают ловить пьяных водителей. Только за последние сутки в Бурятии были задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 22 водителя с признаками опьянения. Из них три водителя попались нетрезвыми за рулем повторно.

- Нарушили правила дорожного движения жители Бурятии 344 раза. За сутки произошло 26 ДТП с механическими повреждениями машин и пострадавшими, - сообщили в госавтоинспекции.

К примеру, в  Кижингинском районе  в 05.50 часов  24-летний пьяный за рулем «Тойоты Спринтер» не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Его спутница 1992 года рождения была с травмами госпитализирована в больницу. ДТП произошло на дороге между с. Кижинга и с. Могхосон.

 

Фото: loon.site

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