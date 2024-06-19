В Бурятии не могут опознать найденный в подвале труп

В Закаменске до сих пор не могут установить личность мужчины, останки которого были найдены еще в ноябре 2023 года в подвале на ул. Ленина.Как сообщает вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», полицейские просят откликнуться местных жителей, чьи родственники или знакомые безвестно исчезли в период с 2000 по 2020 год. Судя по большому разбросу лет, мужчина мог умереть еще очень давно, а его смерть носила насильственный характер, поскольку граждан также просят поделиться «значимой информацией, способствующей раскрытию преступления».О самом погибшем ничего не сообщается, кроме того, что ему от 25 до 40 лет.Информацией можно поделиться в местном отделе полиции или районном следственном отделе, а также по телефонам 102, 112 или 8-3013-84-54-10.Фото: «Номер один»