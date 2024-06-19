Происшествия 19.06.2024 в 13:24

В Бурятии не могут опознать найденный в подвале труп

Граждан, у кого пропадали родственники, просят откликнуться
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии не могут опознать найденный в подвале труп
В Закаменске до сих пор не могут установить личность мужчины, останки которого были найдены еще в ноябре 2023 года в подвале на ул. Ленина.

Как сообщает вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», полицейские просят откликнуться местных жителей, чьи родственники или знакомые безвестно исчезли в период с 2000 по 2020 год. Судя по большому разбросу лет, мужчина мог умереть еще очень давно, а его смерть носила насильственный характер, поскольку граждан также просят поделиться «значимой информацией, способствующей раскрытию преступления».

О самом погибшем ничего не сообщается, кроме того, что ему от 25 до 40 лет.

Информацией можно поделиться в местном отделе полиции или районном следственном отделе, а также по телефонам 102, 112 или 8-3013-84-54-10.

Фото: «Номер один»
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