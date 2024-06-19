Рисковый сельчанин в Бурятии потерял миллионную «кубышку»

Еще один житель Бурятии лишился денег в надежде обогатиться на фондовой бирже. Очередной случай был зарегистрирован в Джидинском районе республики.

- 30 мая 60-летний местному жителю позвонила девушка и предложила прибыльный заработок. Для отслеживания вложенных денег мужчина скачал специальный сервис, а для общения приложение видеосвязи. Полторы недели он переводил свои накопления на указываемые счета. Суммы составляли от 10 тысяч до почти 500 тысяч рублей, «доход» от сделок рос, но спустя время личный кабинет в приложении оказался заблокированным, - рассказали в МВД республики.

Когда сельчанин связался с «менеджером» чтобы вывести заработанные деньги, попытки не увенчались успехом. Заподозрив мошенничество, он обратился в полицию.

- По данному факту следствием возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства сейчас устанавливаются. Также отметим, что потерпевший ранее был проинформирован об обманных схемах аферистов, но, по его словам, всё же рискнул заработать, - добавили в полиции.

Всего за минувшие сутки в ОВД республики зарегистрировано 16 фактов преступлений, совершенных с использованием IT-технологий – это взломы аккаунтов госуслуг, просьбы займа денег в мессенджерах, оформление микрозаймов и кражи с банковских карт.

Фото: loon.site