В Хоринском районе девятиклассник на чужом мопеде наехал на легковушку

В Хоринском районе ученик девятого класса, 16-летний подросток без прав управления на мопед столкнулся с автомобилем «Ниссан Примера», за рулём которого ехал 24-летний местный житель.

Как сообщили в госавтоинспекции, подросток вечером в 20.30 ехал на чужом мопеде по переулку со стороны ул. Ленинградская в селе Хоринск. Он не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомобилем, который имел преимущество на дороге.

В результате ДТП девятиклассник получил травмы различной степени тяжести. Отметим, что мопед принадлежит матери подростка и она была привлечена к административной ответственности за передачу мопеда сыну.

- Тому, кто доверил управление лицу без водительского удостоверения с соответствующей категорией, грозит наказание, в виде штрафа в размере - 30 000 рублей, - напомнили в ГИБДД.

Фото: loon.site