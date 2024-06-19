Происшествия 19.06.2024 в 13:54

В Хоринском районе девятиклассник на чужом мопеде наехал на легковушку

Водитель машины не пострадал, но подросток получил многочисленные травмы
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Хоринском районе девятиклассник на чужом мопеде наехал на легковушку

В Хоринском районе ученик девятого класса, 16-летний подросток без прав управления на мопед столкнулся с автомобилем «Ниссан Примера», за рулём которого ехал 24-летний местный житель.

Как сообщили в госавтоинспекции, подросток вечером в 20.30 ехал на чужом мопеде по переулку со стороны ул. Ленинградская в селе Хоринск. Он не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомобилем, который имел преимущество на дороге.

В результате ДТП девятиклассник получил травмы различной степени тяжести. Отметим, что мопед принадлежит матери подростка и она была привлечена к административной ответственности за передачу мопеда сыну.

- Тому, кто доверил управление лицу без водительского удостоверения с соответствующей категорией, грозит наказание, в виде штрафа в размере - 30 000 рублей, - напомнили в ГИБДД.

 

Фото: loon.site

Все новости

В Бурятии прокуратура контролирует переселение граждан из аварийного жилья
19.06.2024 в 14:14
В Хоринском районе девятиклассник на чужом мопеде наехал на легковушку
19.06.2024 в 13:54
В Бурятии не могут опознать найденный в подвале труп
19.06.2024 в 13:24
Рисковый сельчанин в Бурятии потерял миллионную «кубышку»
19.06.2024 в 13:22
Глава Бурятии проинспектировал Кижингинский район
19.06.2024 в 13:22
Жителей Бурятии не пустят за границу без оплаченных налогов
19.06.2024 в 13:05
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу по проспекту 50-летия Октября
19.06.2024 в 12:48
Улан-удэнец «отбил» у работодателя 360 тысяч рублей
19.06.2024 в 12:41
В Бурятии растет число покусанных клещами
19.06.2024 в 11:50
Бойцам Бурятии на СВО передали антидроновые одеяла
19.06.2024 в 11:24
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
В Бурятии не могут опознать найденный в подвале труп
Граждан, у кого пропадали родственники, просят откликнуться
19.06.2024 в 13:24
Рисковый сельчанин в Бурятии потерял миллионную «кубышку»
Мошенник перехитрил мужчину на 1,2 млн рублей
19.06.2024 в 13:22
В Бурятии продолжают ловить пьяных водителей
Только за последние сутки задержано 22 нетрезвых водителя
19.06.2024 в 11:12
Пожилой водитель сбил насмерть 41-летнего жителя Улан-Удэ
Он наехал на него, пытаясь сделать задний ход
19.06.2024 в 11:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru