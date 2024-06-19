В Улан-Удэ проводница поезда похитила ноутбук у школьника

В Улан-Удэ транспортные полицейские раскрыли кражу, совершенную в скором поезде в марте этого года. Тогда восьмиклассник забыл в вагоне ноутбук и наушники общей стоимостью 46 тысяч рублей. Его имущество присвоил неизвестный.«Накануне сотрудники уголовного розыска Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в результате проведения комплекса мероприятий установили личность похитителя. Им оказалась проводница вагона, где ехал подросток. Женщина незаконно присвоила себе имущество, оставленное в вагоне, мер по возврату ноутбука и наушников законному владельцу не предприняла. В ходе обыска дома у злоумышленницы в городе Зима похищенные предметы были найдены и изъяты», - рассказали в полиции.Расследование дела, возбужденного по факту кражи с причинением значительного ущерба, сейчас продолжается.Фото: «Номер один»