Происшествия 19.06.2024 в 14:35
«Сначала рвало, а потом перестала дышать»
Под Новосибирском школьница умерла, наевшись конфет
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло с девочкой, которая учится в начальной школе в Новосибирской области. Как сообщает КП-Новосибирск, с виду абсолютно здоровый ребенок умер, по предварительной версии, из-за отравления. Версия мамы – наелась на голодный желудок конфет. Ее сейчас проверяет Следственный комитет. Точную причину смерти девочки назовут эксперты, но вскрытия пока не было.
- Девочка съела много конфет на голодный желудок. Ее сначала рвало. Взрослые вызвали скорую. Они ехали около 20 минут, все время были на связи и говорили, что делать. Но в итоге, у девочки дыхание прервалось, - рассказала родственница девочки.
Врачи откачали ребенка и отвезли в больницу. Но в реанимации она умерла. Сейчас семье ребенка собирают помощь. О ней отзываются, как о светлой и доброй девочке. Дата и время похорон будут известны чуть позже. Семья сейчас в шоке от произошедшего.
- Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетней в одном из медицинских учреждений города Новосибирска. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, - рассказали в региональном СК.
Фото: Юлия Пыхалова, КП-Новосибирск
- Девочка съела много конфет на голодный желудок. Ее сначала рвало. Взрослые вызвали скорую. Они ехали около 20 минут, все время были на связи и говорили, что делать. Но в итоге, у девочки дыхание прервалось, - рассказала родственница девочки.
Врачи откачали ребенка и отвезли в больницу. Но в реанимации она умерла. Сейчас семье ребенка собирают помощь. О ней отзываются, как о светлой и доброй девочке. Дата и время похорон будут известны чуть позже. Семья сейчас в шоке от произошедшего.
- Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетней в одном из медицинских учреждений города Новосибирска. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, - рассказали в региональном СК.
Фото: Юлия Пыхалова, КП-Новосибирск
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