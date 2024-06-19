В Бурятии мошенники прикинулись главным санврачом

Управление Роспотребнадзора по Бурятии предупредило жителей республики, что мошенники создали в Телеграме фейковый аккаунт от имени руководителя ведомства Сергея Ханхареева. Он может использоваться для различного рода афер.«Просим не реагировать на подозрительные сообщения и звонки. При поступлении подозрительных сообщений и звонков настоятельно рекомендуем обращаться в Управление Роспотребнадзора по Бурятии по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», - предупреждают в ведомстве.Фото: «Номер один»