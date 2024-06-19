В Бурятии неисправная проводка спалила целый дом

Сообщение о пожаре разместили сегодня, 19 июня, в группе «Селенга-инфо.24/7»

- В улусе Жаргаланта сгорел жилой дом. На тушении пожара было задействовано 7 человек и две единицы техники. Ликвидировать огонь удалось на общей площади 120 кв метров, - пишут в вайбер-группе.

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электросети. Ущерб составил 600 тысяч рублей, уточнили в Селенгинском районе.

Напомним, что сегодня утром тушили пожар двухэтажного дома и в селе Сужа. Причина его возникновения тоже в коротком замыкании. Распространение огня пожарным удалось оперативно ликвидировать, поэтому в доме сгорела лишь веранда.

Фото: группа «Селенга-инфо. 24/7»