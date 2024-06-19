В Бурятии отбойник насквозь прошил иномарку

Дорожное происшествие случилось сегодня в селе Турка Прибайкальского района. Там возле магазина «Радуга» иномарка налетела на отбойник, который прошил её насквозь.«По предварительной информации, аварии пострадала девушка, её увезли на скорой», сообщает телеграм-канал «Типичный Усть-Баргузин».Фото: ТГ «Типичный Усть-Баргузин»