Происшествия 19.06.2024 в 15:28
В Бурятии отбойник насквозь прошил иномарку
По предварительной информации, в ДТП пострадала девушка
Текст: Андрей Константинов
Дорожное происшествие случилось сегодня в селе Турка Прибайкальского района. Там возле магазина «Радуга» иномарка налетела на отбойник, который прошил её насквозь.
«По предварительной информации, аварии пострадала девушка, её увезли на скорой», сообщает телеграм-канал «Типичный Усть-Баргузин».
Фото: ТГ «Типичный Усть-Баргузин»
«По предварительной информации, аварии пострадала девушка, её увезли на скорой», сообщает телеграм-канал «Типичный Усть-Баргузин».
Фото: ТГ «Типичный Усть-Баргузин»
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