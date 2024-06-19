Происшествия 19.06.2024 в 15:45
Убийцу школьника в Улан-Удэ взяли под стражу
О такой мере пресечения ходатайствовали следствие и прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Октябрьский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя и прокурора о взятии под стражу 31-летнего жителя Орловской области, который обвиняется в убийстве 17-летнего выпускника школы.
«С учетом мнения прокурора суд заключил мужчину под стражу до 17 августа 2024 года. В этот период он будет содержаться в следственном изоляторе в Улан-Удэ. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, преступление, которое потрясло весь город, случилось утром 17 июня. Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в ночь на 17 июня обвиняемый приехал на такси к знакомой, но женщина не пустила его в дом. Мужчина заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним. В действительности, подросток проживал по соседству и утром направлялся на работу.
Погоня проходила вдоль автодороги, подросток пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки мужчина настиг его, применил электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом по шее и телу. От полученных ран тот скончался. Злоумышленник скрылся, однако спустя некоторое время его задержали в одном из магазинов неподалеку от места преступления.
Фото: «Номер один»
«С учетом мнения прокурора суд заключил мужчину под стражу до 17 августа 2024 года. В этот период он будет содержаться в следственном изоляторе в Улан-Удэ. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, преступление, которое потрясло весь город, случилось утром 17 июня. Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в ночь на 17 июня обвиняемый приехал на такси к знакомой, но женщина не пустила его в дом. Мужчина заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним. В действительности, подросток проживал по соседству и утром направлялся на работу.
Погоня проходила вдоль автодороги, подросток пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки мужчина настиг его, применил электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом по шее и телу. От полученных ран тот скончался. Злоумышленник скрылся, однако спустя некоторое время его задержали в одном из магазинов неподалеку от места преступления.
Фото: «Номер один»
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