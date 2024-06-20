Происшествия 20.06.2024 в 08:53
В Улан-Удэ нашли тело утонувшего ребёнка
Его обнаружили в районе станции Дивизионная
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии удалось найти тело 12-летнего ребенка, который утонул 17 июня на Селенге вблизи села Нижний Саянтуй. Со слов очевидцев, мальчик отплыл от берега, после чего его унесло течением. К поискам тела погибшего привлекли спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
«В течение 3 дней спасатели БРПСС обследовали свыше 39 километров береговой линии и акватории Селенга. 19 июня при помощи эхолота был просканирован 1 кв. километр русла реки. В поисках также принимали участие добровольцы из числа местного населения», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вечером 19 июня тело утонувшего ребёнка обнаружили спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы в районе станции Дивизионная. Его извлекли из воды и передали полицейским.
Как напомнили в агентстве, ребенок утонул в необорудованном для купания месте.
Фото: МЧС Бурятии
«В течение 3 дней спасатели БРПСС обследовали свыше 39 километров береговой линии и акватории Селенга. 19 июня при помощи эхолота был просканирован 1 кв. километр русла реки. В поисках также принимали участие добровольцы из числа местного населения», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вечером 19 июня тело утонувшего ребёнка обнаружили спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы в районе станции Дивизионная. Его извлекли из воды и передали полицейским.
Как напомнили в агентстве, ребенок утонул в необорудованном для купания месте.
Фото: МЧС Бурятии
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