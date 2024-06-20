Происшествия 20.06.2024 в 09:17
В Бурятии возник один лесной пожар
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Заиграевском районе. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар оперативно ликвидировали, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
«На тушении работали 5 сотрудников из числа лесной охраны, 1 единица техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,05 га», - Рассказали в РАЛХе.
На утро 20 июня новых лесных пожаров в Бурятии не обнаружено.
Фото: «Номер один»
«На тушении работали 5 сотрудников из числа лесной охраны, 1 единица техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,05 га», - Рассказали в РАЛХе.
На утро 20 июня новых лесных пожаров в Бурятии не обнаружено.
Фото: «Номер один»
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