За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Заиграевском районе. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар оперативно ликвидировали, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«На тушении работали 5 сотрудников из числа лесной охраны, 1 единица техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,05 га», - Рассказали в РАЛХе.На утро 20 июня новых лесных пожаров в Бурятии не обнаружено.Фото: «Номер один»