Происшествия 20.06.2024 в 09:26

В Бурятии грузовик спровоцировал ДТП и уехал

Позже водителя нашли и задержали
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии грузовик спровоцировал ДТП и уехал
ДТП произошло вчера днём в километре от поселка Новоселенгинск. Как сообщили в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7», микрогрузовик подрезал легковой автомобиль «Тойота Истима», в результате иномарка съехала с трассы и перевернулась.

«Виновник аварии с места происшествия скрылся, но впоследствии был задержан. Водитель и два пассажира легкового автомобиля серьезно не пострадали – они отказались от медицинской помощи», - рассказали в чате.

Фото: «Номер один»
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