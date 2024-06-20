В Бурятии грузовик спровоцировал ДТП и уехал

ДТП произошло вчера днём в километре от поселка Новоселенгинск. Как сообщили в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7», микрогрузовик подрезал легковой автомобиль «Тойота Истима», в результате иномарка съехала с трассы и перевернулась.«Виновник аварии с места происшествия скрылся, но впоследствии был задержан. Водитель и два пассажира легкового автомобиля серьезно не пострадали – они отказались от медицинской помощи», - рассказали в чате.Фото: «Номер один»