Валерия Дондупова взяла первое золото на играх БРИКС

Валерия Дондупова — двукратная чемпионка России в 2023-2024 гг. по женской борьбе (65 кг), вновь доказала свое мастерство.

Спортсменка стала победителем в весовой категории 65 кг. Второе место заняла Татьяна Павлова (Белоруссия), третье место - Динара Рустамова (Узбекистан).

В финале на туше Валерия Дондупова выиграла у борицы из Узбекистана Динары Рустамовой. Счет встречи 8:0 в пользу спортсменки нашей республики.

В первом поединке, Валерия так же на туше отправила представительницу Белоруссии.

Напомним, в Казани с 11 по 24 июня проходит одно из самых значимых спортивных событий этого года – Спортивные игры стран БРИКС-2024. Эти мульти-спортивные соревнования высокого уровня соберут более 3 тыс. спортсменов из 97 стран. От Бурятии в играх БРИКС участвует пять спортсменов.

Фото: минспорт РБ