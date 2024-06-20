Происшествия 20.06.2024 в 10:55

Валерия Дондупова взяла первое золото на играх БРИКС

Она стала победителем в женской борьбе в весовой категории 65 кг
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Текст: Служба информации "Номер один"
Валерия Дондупова взяла первое золото на играх БРИКС

Валерия Дондупова — двукратная чемпионка России в 2023-2024 гг. по женской борьбе (65 кг), вновь доказала свое мастерство.

Спортсменка стала победителем в весовой категории 65 кг. Второе место заняла Татьяна Павлова (Белоруссия), третье место - Динара Рустамова (Узбекистан).

В финале на туше Валерия Дондупова выиграла у  борицы  из Узбекистана Динары Рустамовой. Счет встречи 8:0 в пользу спортсменки нашей республики.

В первом поединке, Валерия так же на туше отправила представительницу Белоруссии. 

Напомним, в Казани с 11 по 24 июня проходит одно из самых значимых спортивных событий этого года – Спортивные игры стран БРИКС-2024. Эти мульти-спортивные соревнования высокого уровня соберут более 3 тыс. спортсменов из 97 стран. От Бурятии в играх БРИКС участвует пять спортсменов.

 

Фото: минспорт РБ

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ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

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