Происшествия 20.06.2024 в 16:38
В Бурятии перевернулась лодка с двумя рыбаками
Одного мужчину спасли, второй утонул
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на озере Гусиное перевернулась резиновая лодка с двумя рыбаками. Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», один из мужчин был спасен очевидцами происшествия. Судьба второго была не ясна.
Фото: «Номер один»
Сейчас на место происшествия выехали спасатели.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС со ссылкой на очевидцев, лодка с мужчинами опрокинулась при установке рыболовных сетей.
Спустя два часа после происшествия стало известно, что второй мужчина утонул. Его тело уже найдено.
Фото: «Номер один»
Тегинесчастный случай