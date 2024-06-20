В Бурятии перевернулась лодка с двумя рыбаками

Сейчас на место происшествия выехали спасатели.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС со ссылкой на очевидцев, лодка с мужчинами опрокинулась при установке рыболовных сетей.





Спустя два часа после происшествия стало известно, что второй мужчина утонул. Его тело уже найдено.



Сегодня на озере Гусиное перевернулась резиновая лодка с двумя рыбаками. Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», один из мужчин был спасен очевидцами происшествия. Судьба второго была не ясна.Фото: «Номер один»