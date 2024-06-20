Происшествия 20.06.2024 в 16:38

В Бурятии перевернулась лодка с двумя рыбаками

Одного мужчину спасли, второй утонул
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перевернулась лодка с двумя рыбаками
Сегодня на озере Гусиное перевернулась резиновая лодка с двумя рыбаками. Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», один из мужчин был спасен очевидцами происшествия. Судьба второго была не ясна.

Сейчас на место происшествия выехали спасатели.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС со ссылкой на очевидцев, лодка с мужчинами опрокинулась при установке рыболовных сетей.

Спустя два часа после происшествия стало известно, что второй мужчина утонул. Его тело уже найдено.

Фото: «Номер один»
Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии скоро состоится главный праздник лета - Сурхарбаан
20.06.2024 в 17:48
Житель Бурятии напал с ножом на односельчанина
20.06.2024 в 17:38
На Улан-Удэнскую птицефабрику Россельхознадзор завел дело
20.06.2024 в 17:25
С 1 июля в России подорожают пошлины на загранпаспорт
20.06.2024 в 17:23
Жители Бурятии возмущены разгуливающим по сельским улицам скотом
20.06.2024 в 17:17
Пенсионеры Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе грантов
20.06.2024 в 17:10
В Улан-Удэ требуют отремонтировать школу
20.06.2024 в 16:49
В Бурятии перевернулась лодка с двумя рыбаками
20.06.2024 в 16:38
В Бурятии прогнозируют заморозки
20.06.2024 в 16:31
В Бурятии вновь проведут фестиваль боргойской баранины
20.06.2024 в 16:24
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Житель Бурятии напал с ножом на односельчанина
Агрессивный мужчина нанес жертве несколько ударов ножом в спину
20.06.2024 в 17:38
В Улан-Удэ мошенники обманули директора магазина
Женщина перевела аферистам почти 2 миллионов рублей
20.06.2024 в 16:11
В Улан-Удэ на стройплощадке рухнул кран, один человек погиб
Происшествие случилось в 148-м микрорайоне
20.06.2024 в 15:58
В Бурятии ребенка госпитализировали со страшными ожогами
Несчастный случай произошел в ходе ремонта транспорта
20.06.2024 в 14:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru