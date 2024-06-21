Происшествия 21.06.2024 в 08:58
Момент падения крана в Улан-Удэ попал на видео
Погибший в нем машинист вышел подменить заболевшего коллегу
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии проводит доследственную проверку по факту падения башенного крана в Улан-Удэ. Напомним, происшествие случилось 20 июня на стройплощадке в 148-м микрорайоне города. В результате погиб находившийся в кабине машинист.
Фото и видео: Следственный комитет
Как уже выяснили следователи, погибший мужчина ранее работал в строительной организации, но около года назад уволился. 20 июня он пришел на территорию стройплощадки, так как знакомый машинист крана попросил подменить его из-за плохого самочувствия. Мужчина поднялся в кабину и начал работу. Однако, как оказалось, на крановых рельсах отсутствовали противооткатные упоры. В результате кран выехал за пределы рельсового пути и упал.
Фото и видео: Следственный комитет
Тегинесчастный случай стройка