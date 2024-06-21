Момент падения крана в Улан-Удэ попал на видео

Как уже выяснили следователи, погибший мужчина ранее работал в строительной организации, но около года назад уволился. 20 июня он пришел на территорию стройплощадки, так как знакомый машинист крана попросил подменить его из-за плохого самочувствия. Мужчина поднялся в кабину и начал работу. Однако, как оказалось, на крановых рельсах отсутствовали противооткатные упоры. В результате кран выехал за пределы рельсового пути и упал.









